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Gündem Adıyaman'da deprem konutları teslim ediliyor... Erdoğan konuşuyor...
Gündem

Adıyaman'da deprem konutları teslim ediliyor... Erdoğan konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2024-02-08 14:28:00 - 2024-02-08 14:29:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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