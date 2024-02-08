Adıyaman'da deprem konutları teslim ediliyor... Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
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