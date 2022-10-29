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Gündem Adıyaman'da dehşete düşüren görüntü
Gündem

Adıyaman'da dehşete düşüren görüntü

Adıyaman’da yüksek gerilim enerji hattının üzerinde çalışan işçi yürekleri ağza getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 14:55:00 -

Adıyaman’da, TEİAŞ’ın yüksek gerilim hattında yaptığı yenilemesinde, vatandaşlar tel üzerinde çalışan işçileri görünce şaşkına döndü.

Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçi, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getirdi.

TEİAŞ içerisinde yer alan elektrik direğine enerji tellerinin bağlantılarını sağlayan işçi vatandaşlar tarafından görüntülendi. İşçinin tel üzerinde uzanarak iş güvenliğinden uzak çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İşçi yüksek gerilim hattı direğinin üzerinde ise güvenlik halatı olmadan çalışırken görüntülendi.

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