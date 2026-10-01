Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, N.T.G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adıyaman'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (DEAŞ)" suçundan gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M., M.A. ve N.T.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Adli makamlara çıkarılan şahıslardan R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve M.A. tutuklandı; N.T.G. ise ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar, tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.