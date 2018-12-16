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Adıyaman'da çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

16 Aralık 2018 Pazar 18:06
Adıyaman'da çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 12 yaşındaki Mustafa Muhammed Elşeyh yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, öğleden sonra, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi  öğrenilemeyen 02 KC 366 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mustafa Muhammed Elşeyh'e çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, yaralanan Elşeyh, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elşeyh'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:06
  1. Adıyaman
  2. Trafik kazası
  3. yayaya çarpan sürücü kaçtı
  4. Mustafa Muhammed Elşeyh

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