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Aktüel Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçeye itfaiye personelinden ilk yardım
Aktüel

Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçeye itfaiye personelinden ilk yardım

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:54:22 -
Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçeye itfaiye personelinden ilk yardım

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da cama çarparak yere düşen serçe, itfaiye personelinin müdahalesiyle hayata döndü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının camına bir serçe çarptı.

Kuşu yerde hareketsiz gören itfaiye personeli Ramazan Bilgiç, serçeye müdahalede bulundu. Serçe bir süre sonra hareket etmeye başladı.

Uçmaya da başlayan kuş daha sonra itfaiye personeli tarafından doğal ortamına salındı.

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