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Aktüel Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kardeş yaralandı
Aktüel

Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kardeş yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:40:56 -
Adıyaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kardeş yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kardeşler arasında, arazi anlaşmazlığından dolayı yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Serhat, Aysel, Mesut ve Muhammed A. kardeşler yaralandı.

Yaralılar, Gerger Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

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