Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ambulansta bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aldıkları hastayı teslim eden 02 AZ 422 plakalı ambulansta bulunan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden sağlık çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bu sırada görevden dönen itfaiye ekipleri durumu fark ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, ambulans şoförü Mahmut Kurtuluş ile sağlık çalışanı Mehmet Ali Bayır yanık sonucu yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.