  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı
Aktüel

Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:09:36 -
Adıyaman'da ambulanstaki oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ambulansta bulunan oksijen tüpünün alev alması sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aldıkları hastayı teslim eden 02 AZ 422 plakalı ambulansta bulunan oksijen tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden sağlık çalışanları, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Bu sırada görevden dönen itfaiye ekipleri durumu fark ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, ambulans şoförü Mahmut Kurtuluş ile sağlık çalışanı Mehmet Ali Bayır yanık sonucu yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu
Gündem

Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak "Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200..
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyerek polisleri tehdit etmişti! Cihan Aksu hakkında flaş gelişme

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki maske denetimi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkararak tehditlerde bulunan Cihan Aksu isimli şahsın 5 yıl ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay