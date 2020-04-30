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Aktüel

Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü, korona virüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:10:05 -
Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü, korona virüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan kurul, merkeze bağlı Börgenek köyünde 6 kişide Covid-19 testi pozitif çıkınca karantina kararı aldı. Köye 14 gün boyunca girişler kısıtlandı.


Test sonuçları pozitif çıkan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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