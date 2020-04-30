Adıyaman’da 1 köy karantinaya alındı
Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü, korona virüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.
Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü, korona virüs (Covid-19) vakası görülmesinden dolayı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan kurul, merkeze bağlı Börgenek köyünde 6 kişide Covid-19 testi pozitif çıkınca karantina kararı aldı. Köye 14 gün boyunca girişler kısıtlandı.
Test sonuçları pozitif çıkan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.