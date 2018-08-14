Adıyaman'a sahte rapor çetesine operasyon!

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan çalışma ve teknik takip sonrasında, heyet raporu almak isteyen kişilere para karşılığında sahte belgelerle rapor düzenleyen çete üyelerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgi işlem personeli olan İ.H.G., İ.S., N.D., İ.H.Y., İ.D. ile H.Y. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.