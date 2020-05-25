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Aktüel

Adıyaman Valisi uygulama noktalarındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:26:48 -
Adıyaman Valisi uygulama noktalarındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yol kontrol ve uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü yol kontrol ve uygulama noktası ile Gölbaşı-Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Pekmez, polis ekiplerince alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de hazır bulunduğu denetimlerde Pekmez, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pekmez, bayramda görev yapan polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulunurken, güvenlik güçleri de Vali Pekmez'e kolonya ve şeker ikram etti.

Güvenlik güçlerinin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürüttüğünü belirten Pekmez, yaşanan sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için il genelinde çalışma ve denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkenin her bir noktasında fedakarca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerine ve sağlık personeline teşekkür eden Pekmez, hem kendilerine hem de ailelerine hayırlı bayramlar diledi.

Pekmez daha sonra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Atasoy ile şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde, Vali Pekmez ve beraberindeki heyet, şehitler için dua etti.

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