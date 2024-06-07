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Gündem Adıyaman soykırıma karşı tek yürek oldu!
Gündem

Adıyaman soykırıma karşı tek yürek oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 03:45:00 -
Adıyaman soykırıma karşı tek yürek oldu!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar siyonistin soykırımına karşı sokaklara döküldü.

Katil İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 7 Ekim'den beri sürdürdüğü soykırıma karşı Türkiye genelinde eylemler düzenleniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan Kahtalılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 100. Yıl Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca siyonist İsrail lanetlendi. Eylem yüce Kur'an tilaveti ve dualarla sona erdi.

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