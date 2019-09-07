0553 313 94 23

“Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesi imzalandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen “Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesi ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında imzalandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
“Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesi imzalandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından projelendirilen “Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesi ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında imzalandı.


2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Gastronomi Turizmi Mali Destek programı kapsamında desteklenen “Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesine destek sözleşmesi ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında imzalandı.Adıyaman yöresel yemekleri ve ürünlerinin standartlarının geliştirilmesi suretiyle markalaşmasına katkı sağlayarak, yiyecek içecek endüstrisinde yer alan işletmelerin hizmet kalitesini geliştirmek projenin ana amaçları arasında yer alıyor.Projeyle ilgili bilgiler veren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Adıyaman yöresel yemeklerinin ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin, yöre halkına ve turistik amaçlı ziyaretçilere daha iyi tanıtılması ve tüm lezzetleri Adıyaman Etsiz Çiğköfte markası gibi yüksek düzeyde temsil etmek istiyoruz. Ayrıca Adıyaman ASGEM bünyesinde tam teşekküllü bir uygulama araştırma mutfağı, servis atölyesi ve duyusal analiz laboratuvarı kurularak burada yapılacak gastronomi araştırmalarıyla yöresel yemeklerin, görünüm sunum ve lezzet açısından standartlaştırılması ve tescillenmesi yörenin mutfak kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak gastronomi turizmini geliştirmek, ayrıca bir gastronomi kütüphanesi oluşturmak hedeflerimiz arasındadır. Adıyaman yöresel yemeklerin tanıtılması ve markalaşması noktasında eğitimler düzenlenerek kaliteyi artırmak, yurt içi ve yurt dışından gelen tüm turistlere servisinden sunumuna, unutulmayacak üstün lezzetleri tanıtmak ve tattırmak istiyoruz. Projemizi destekleyen İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum” dedi.


İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise konuşmasında, “Ajans olarak bölgemize katma değer üretmeye devam ediyoruz. Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi projesi teknik destek projesi sözleşmesini Oda Başkanımız Mustafa Uslu ile imzaladık. Projenin Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na ve üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:58
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimizin dilinden eğitim
    1. Peygamberimizin dilinden eğitim
    2. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    3. Sezonu başkanla açtılar
    4. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    5. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    6. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    7. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    8. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    9. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    10. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    11. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    12. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    13. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    14. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    15. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    16. İstanbul'da korkutan yangın!
    17. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    18. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    19. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    20. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    21. HDP binası önündeki annelere destek..
    22. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    23. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    24. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    25. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    26. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    27. Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla..
    28. Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı..
    29. Sakarya’da römorktan düşen şahıs..
    30. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...