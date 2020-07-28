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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan koronavirüs açıklaması: Yoğun bakımlarımız dolmak üzere

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentte koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakımların dolmak üzere olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:09:00 -

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları uyaran açıklamalarda bulundu.

Facebook hesabından yayımladığı bir videoyla Adıyaman'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çeken Kılınç, "Bu artışın temel sebebi düğünler ve taziyeler" diyerek vatandaşlara düğün ve taziyelerde maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyulması için uyarılarda bulundu.

Hastalığın aşısının veya tam anlamıyla bir ilacının olmadığını vurgulayan Kılınç, "Hastanelerde tedavi amaçlı verilen ilaçlar destekleyici niteliktedir" ifadeleriyle tehlikenin geçmediğine dikkat çekti.

Kılınç, hastanelerde doluluk oranının arttığına da vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Böyle devam ederse hastanelerde yer kalmayacak. Yoğun bakımlarımız dolmak üzere..."

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