Adis Jahovic kupada çıldırdı, kendini yaktı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor'un Yeni Amasyaspor ile karşılaştığı maçta yeşil beyazlıların golcüsü Jahovic direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.26 Eylül 2018 Çarşamba 15:57
Bölgesel Amatör Lig 4. grup takımı Yeni Amasyaspor karşısında oldukça rahat bir oyun sergileyen Atiker Konyaspor, ilk yarıda attığı 5 golle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.
Zayıf rakibi karşısına maça as oyuncular ağırlıklı bir çıkan Atiker Konyaspor'da ikinci yarıda Adis Jahovic şoku yaşandı
Makedon golcü, 52. dakikada hakeme itirazları sonrasında direkt olarak kırmızı kart gördü.
Jahovic'in en az 2 maç ceza alması beklenirken, yıldız oyuncu Konyaspor'u Göztepe ve Beşiktaş maçlarında yalnız bırakacak.
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