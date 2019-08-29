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Adil Rami: "Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, kulübün kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendiğini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
Adil Rami: "Fenerbahçe’nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendim"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, kulübün kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendiğini söyledi.


Fenerbahçe savunmasının yeniden yapılanması ve kuvvetlendirilmesi adına transfer edilen Adil Rami, kulübe geliş sürecine, kulübe dair düşüncelerine ve basında özel hayatıyla ilgili çıkan iddiaların haksız olduğuna dair açıklamalarda bulundu.


Fransız stoper, bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle uyum içerisinde çalışıp, ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklarını belirterek, "Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıra’ya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. Formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.


Rami ayrıca özel hayatı ile ilgili olarak basında çıkan sevgili oldukları dönemde Pamela Anderson’a şiddet uyguladığı iddialarına, "Bana karşı ortaya atılan iddialar, benim kişiliğimi yansıtmıyor ve bu iddialar avukatım tarafından yakından takip ediliyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim" cevabını verdi.


Daha önce kadına yönelik şiddete karşı yer aldığı projelere dair de konuşan Adil Rami, “2019’un ilk yarısında Fransız Kadın Dayanışma Derneği’nin yüzüydüm ve genel olarak sporda ve özellikle de futbolda kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler’in yanında yer aldım. Ayrıca kulübüm Fenerbahçe’nin de desteklediği HeForShe tarafından da bir davet aldım fakat Dünya Kupası nedeniyle katılım gösteremedim. Bu konu ile ilgili desteğimi de devam ettireceğim ve ilerleyen dönemde içinde çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerim devam ediyor" diye konuştu.


Adil Rami son olarak ise, "Fenerbahçe’nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının toplumdaki yeri adına birçok projeye öncülük ettiğini duydum. Bu yapının bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve ilerleyen dönemde HeforShe başta olmak üzere yürütülen tüm kampanyalara katılmaktan mutlu olacağım. Bunu kulüp yetkilileri ile de paylaştım" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:06
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