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Adil Öksüz davasında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK İmamı", firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada ''görevi kötüye kullanma'', "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
Adil Öksüz davasında flaş gelişme

FETÖ'nün sözde "TSK İmamı", darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme veya gizleme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı "ankesör"den çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Kaytancı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ’nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik yürütülen soruşturması sürüyor.

Savcılığın son araştırma ve incelemesinde FETÖ'nün "ankesör” soruşturmasından bilindik bir isim daha çıktı. FETÖ'nün sözde ''TSK imamı'‘ firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili aralarında asker, polislerin ve eski başbakanlık müşavirinin de bulunduğu 28 sanık hakkındaki davada yargılanan Astsubay İlyas Kaytancı'nın örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattan arandığı ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli İlyas Kaytancı hakkında hazırladığı sevk yazısında, örgütün hücre yapılanması ve ankesör-sabit kontörlü hatlara ilişkin detaylı bilgilere yer verirken, şüphelinin örgütsel aranma modeline uygun olarak ve örgütsel bağ dışında açıklanmayacak şekilde delillerin bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında, ayrıca olay tarihinde ve halen muvazzaf olarak görev yapan şüpheli hakkında terör örgütünün sözde ''TSK imamı'' olan ve 15 Temmuz darbe girişimini koordine eden "Namık" kod adlı Adil Öksüz'ün, darbe girişimi akabinde serbest bırakılması sürecindeki eylemleri nedeniyle ''görevi kötüye kullanma'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı anımsatıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talep edildi.

Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kaytancı'nın tutuklanmasına karar verdi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adil Öksüz
  4. FETÖ
  5. TSK

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