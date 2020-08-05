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Spor

Adil Gevrek: Kulübün araçlarını futbolcuların parasını ödemek için sattık

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Kulübün araçlarını futbolcuların parasını ödemek için sattık. Cebimizden de para koyduk” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:34:00 -
Adil Gevrek: Kulübün araçlarını futbolcuların parasını ödemek için sattık

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek düzenlediği basın toplantısında, yeni tip corona virüsden(covid-19) sonra ne yayıncı kuruluştan ne de TFF'den para almadıklarını açıkladı. Gevrek, “Pandemiden sonra ne yayıncı kuruluştan ne de TFF'den para alamadık. Kulübün araçlarını futbolcuların parasını ödemek için sattık. Cebimizden de para koyduk” dedi.

“Ben korkuyorum gitmek istiyorum”

Gevrek, “Bifouma'ya 5 milyon euro da verseler satmazdik. Ama ben korkuyorum gitmek istiyorum dedi. Mecbur kaldık. 2 milyon Euro'ya sattık. Jahovic gitmek istiyordu. Ya gidecekti ya da kadro dışı kalacakta bizde gönderdik. Guilhermenin gitmesi bizim elimizde olan bir şey değildi. Bu transferden 450 bin euro para aldık. Hatır mevzusu yok yani” ifadelerini kullandı.

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