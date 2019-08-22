Adil Gevrek, koyduğu hedeflerin hepsini tutturdu sıra şampiyonlukta

Yeni Malatyaspor’un başında 5. yılını geride bırakmaya hazırlanan Başkan Adil Gevrek, 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Gevrek, geldiği günden bugüne koyduğu hedefleri tek tek gerçekleştirerek de dikkatleri üzerine çekti.

Yeni Malatyaspor’un Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iken eski belediye başkanı Ahmet Çakır’ın yönetimi sivilleştirme girişimleri neticesinde başkanlığa gelen Adil Gevrek, göreve geldiği ilk senede kulübüyle 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayarak 1. Lig’e yükseldi.

Gevrek ve yönetimi 1. Lig’deki ilk senesinde ise ’2 yılda şampiyonluk’ hedefi koydu ve sarı-kırmızılı kulüp, ikinci senesinde 1. Lig’de ikinci sırayı alarak Sivasspor’un ardından Süper Lig’e yükseldi. Adil Gevrek ve yönetimi Süper Lig’deki ilk sezon için konulan ilk 10 hedefini de gerçekleştirerek önemli bir başarıyla sezonu tamamladı.

Süper Lig’in ikinci senesi için Avrupa kupaları hedefi koyan genç başkan, sezon sonunda takımın ligi beşinci sırada bitirmesiyle bu hedefi de gerçekleştirdi. 5 yılda ortaya konulan hedefleri tek tek gerçekleştirerek camianın büyük güveni ve teveccühünü kazanan Adil Gevrek ve yönetimi şimdi de gözünü şampiyonluğa dikti.

Açıklamlarında sık sık "Anadolu’dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır" diyen Gevrek, Süper Lig’deki başkanlar arasında da en başarılı isimler arasında bulunuyor.