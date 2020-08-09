Adı yolsuzlukla anılan eski kral soluğu BAE’de aldı

Ülkesinde adı yolsuzluklara karışan ve İspanya'yı şoke eden eski Kral Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu açıklandı. Ülke medyası NIUS tarafından yayınlanan fotoğrafta, eski kral Abu Dabi havalimanında olduğu belirtiliyor.

Eski Kral Juan Carlos, geçen Pazartesi günü ülkeyi şoke eden ayrılık kararını bildirmişti. Ülke medyası, Carlos'un Dominik Cumhuriyeti'ne ya da Portekiz'e gitmiş olabileceğini söylüyordu.

82 yaşındaki Juan Carlos’un Abu Dabi'deki Emirates otelinin bir katını tamamen kapatıp yerleştiği iddia ediliyor. Eski Kral’ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor.

Ülkesi ispanyayı terk eden Kral kararını bir mektupla açıklamıştı.