  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Adı yolsuzlukla anılan eski kral soluğu BAE’de aldı

Adı yolsuzlukla anılan Avrupa ülkesi İspanya’nın eski Kral’ı Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 02:02:00 -
Adı yolsuzlukla anılan eski kral soluğu BAE’de aldı

Ülkesinde adı yolsuzluklara karışan ve İspanya'yı şoke eden eski Kral Juan Carlos'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu açıklandı. Ülke medyası NIUS tarafından yayınlanan fotoğrafta, eski kral Abu Dabi havalimanında olduğu belirtiliyor.

Eski Kral Juan Carlos, geçen Pazartesi günü ülkeyi şoke eden ayrılık kararını bildirmişti. Ülke medyası, Carlos'un Dominik Cumhuriyeti'ne ya da Portekiz'e gitmiş olabileceğini söylüyordu.

82 yaşındaki Juan Carlos’un Abu Dabi'deki Emirates otelinin bir katını tamamen kapatıp yerleştiği iddia ediliyor. Eski Kral’ın Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor.

Ülkesi ispanyayı terk eden Kral kararını bir mektupla açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu
Gündem

Ahmet Hakan'dan olay 'dolar' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, doların yükselişinden medet uman muhalefete tepki gösterdi.

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı