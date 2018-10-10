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Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal sessizliğini bozdu!

Sın zamanlarda ismi Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal sessizliğini bozdu. Yanal, "Bu işlerde su akar yolunu bulur. Süreci izleyip beklemek gerekiyor. Ben de bu zamana kadar hep saygılı durdum, öyle de kalacağım." dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal sessizliğini bozdu!

Fenerbahçe, Avrupa Liginde Trnava'yı mağlup ederek kara bulutları biraz olsun dağıttı ama ardından Başakşehir ile berabere kalınca taraftarın gündemi yine hocaya kaydı. Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç'un arabasının önünü kesti, dakikalarca stattaErsun Yanaltezahüratları yaptı.

Gelişmeleri takip eden deneyimli hoca ise sürece dair yakın çevresiyle fikirlerini paylaşıp, temkinli açıklamalar yapıyor. Telefonları adeta susmayan Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un çok kritik bir dönemde görev aldığının altını çiziyor, Cocu ile bir resmi ayrılık yaşanmadığı sürece teknik direktör konuşmalarının camiaya zarar vereceğini düşünüyor.

"Su akar yolunu bulur"

Yanal'ın gündem ile ilgili fikrini soran dostlarına verdiği mesajlar şöyle:

"Taraftarın ilgisi elbette önemli ve güzel. Ancak kimsenin işini zorlaştırmamak lazım. Asla konuşmadım, konuşmayacağım. Bu işlerde su akar yolunu bulur. Süreci izleyip beklemek gerekiyor. Ben de bu zamana kadar hep saygılı durdum, öyle de kalacağım."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe

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