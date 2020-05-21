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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül’den açıklama

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda biten Gökhan Gönül için son dönemlerde sıkça transfer haberleri yapılmıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Gönül konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:36:00 -
Adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül’den açıklama

Beşiktaş’ın 35 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, hakkında çıkan transfer haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Gökhan Gönül’ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim. Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra da çıkan ya da çıkacak olan haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim. Saygılarımla…”

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