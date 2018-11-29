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Adı değişti ama rezalet sürüyor

Geçtiğimiz yıl Adana Valiliği tarafından izin verilmeyince, ismi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali” adlı skandal organizasyonun bu yıl da düzenleneceği ve sözde festivalin Ulu Cami ile Yağ Cami’nin bulunduğu bölgede yapılacağı ortaya çıktı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:15

Geçtiğimiz yıl Adana Valiliği tarafından izin verilmeyince, ismi “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali” adlı skandal organizasyonun bu yıl da düzenleneceği ortaya çıktı. Sözde festival, şehir merkezindeki en işlek noktalardan biri olan Kazancılar Çarşısı’ndaki tarihi mekan Ulu Cami ile Yağ Cami’nin bulunduğu bölgede yapılacak. Rakının su gibi akacağı bölgede ayrıca Vali Ziya Paşa’nın kabri de bulunuyor. Adının değiştiği söylenen festival, “Adana Dünya Rakı Festivali” adıyla açılan sosyal medya hesaplarıyla tanıtılmaya devam ediliyor.

 Alkolün festivali olmaz!

Festivalin ismini her ne kadar değiştirseler de, sosyal medyada ismi ‘Rakı Festivali’ olarak anılıyor” diyen Adana Sivil İnisiyatif Meclis (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan, “Tüm Türkiye’yi ve dünyayı bu rezilliğe davet ediyorlar. Hiçbir yasal dayanağı ve izni olmadığı halde yapıyorlar. Adana’da örneğin bir zabıta, esnafı yasal zemini olmadığı için barındırmıyor. Fakat Adana’nın en manevi bölgesi olan Ulu Cami ve Şair Adana Eski Valisi Ziya Paşa’nında kabrinin bulunduğu yer de festival yapıyorlar. Tarihi, manevi kültürümüzün göbeğinde hiçbir yasal dayanağı zemini olmayan yerde yapılan bir etkinlik. Dolayısıyla bizim burada bir esnafın yaptığı işi beğenmeyebiliriz. Ruhsatını almış işi yapıyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey olmaz. Bu devletin meselesi. Ancak, alkolün festivali olmaz. Kaldı ki bugün devletimiz uyuşturucu, tütün ve alkolle mücadele ettiği bir ortamda sözde bir etkinliğin karşılığı nedir? Tamamen tutarsızlık ve uyumsuzluktur” şeklinde konuştu.

Rakı festivali ilan ediliyor!

Mazlumder Adana Şube Başkanı Av. Mehmet Ali Önal da, “Her ne kadar ‘Kebap -Rakı Ffestivali’nin ismi ‘Kebap-Şalgam Festivali’ olarak değiştirilmiş ise de festivalin yapıldığı tarih her yılın aralık ayına denk getirilmiştir. Bilindiği üzere 8 Aralık ‘Dünya Rakı Günü’ olarak kutlanmaktadır. Kebap ve Şalgam festivali bu haftaya denk getirilerek düzenlenmektedir. Şehrimizde azınlık bir rant grubu Yağ Cami - Ulu Cami arasında  ‘Rakı Festivali’ yapacaklarını ilan edip hazırlık yapıldığı,  binlerce kişinin otellerde rezervasyon yaptırdığı gözlemlenmiştir.  Geçen yıl yapılan ‘Kebap- Şalgam Festivali’ ‘Rakı Festivali’ne dönüştürülmüştür.

Trafik kazalarına, cinayetlere, intiharlara, boşanmaya sebep olan, bütün kötülüklerin anası olarak nitelendirilen, içkinin, rakının reklamını yapıp teşvik edildiği kabul edilmez. Sivil Toplum örgütleri olarak insanların içki içmelerine müdahale edecek değiliz Ancak; festivali ulu orta yerde yapılması Yağ Cami ile Ulu Cami’nin arasında mukaddeslerin olduğu bir alanda alenen yapılmasına da müsade edemeyiz. Tanıtım ve reklamın da zararlı bir ürün olan alenen, istismara açık yapılması, içkiye teşvik edilmesi, sonrasında da Adana sokaklarında kavganın ve yaralamanın yaşandığına geçmiş yıllardaki festival döneminde şahitlik etmekteyiz. Bu duruma Büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin destek vermesi ve valilik makamının da müsaade etmesi bizleri ziyadesi ile üzmekte, işlenen suça göz yumduklarına şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Valilik cevap vermedi!

Konuya ilişkin arayarak görüş talep ettiğimiz Adana Valiliği yetkilileri ise, “yoğun oldukları” gerekçesiyle, adı “Kebap-Şalgam Festivali” olarak değiştirilen “Dünya Rakı Festivali”nin akıbetiyle ilgili açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:15
  1. Adana Valiliği
  2. Kebap-Şalgam Festivali
  3. Dünya Rakı Festivali
  4. Kazancılar Çarşısı
  5. Ulu Cami
  6. Yağ Cami
  7. Vali Ziya Paşa
  8. Adana Dünya Rakı Festivali
  9. Adana Sivil İnisiyatif Meclis (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan
  10. Mazlumder Adana Şube Başkanı Av. Mehmet Ali Önal
  11. 8 Aralık ‘Dünya Rakı Günü’

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