Adenovirus nedir? Adenovirus belirtileri neler nasıl bulaşır?
Adenovirus nedir nasıl bulaşır? Koronavirüs kabusu bitti bitiyor derken yeni virüsler ortalığı saçılmaya devam ediyor. Son günlerde hastanelerin acil servisleri özellikle de Adenovirus nedeniyle çocuklardan geçilmiyor. Yetişkinlerde de görülen hatta daha da ağır geçen Adenovirus, çocuklarda bir hayli fazla görünüyor. Peki Adenovirus nedir? Adenovirus belirtileri neler nasıl bulaşır? Adenovirüs tehlikeli mi? Adenovirüs ne kadar sürer? Adenovirüs belirtileri nelerdir?
İnsan adenovirüsleri genellikle gözleri veya üst ya da alt solunum yollarını etkileyen bir virüstür. İnsanları enfekte ettiği bilinen 88 tip adenovirüs vardır. Yıl boyunca dolaşan bu virüsler grip virüsleri gibi güçlü bir mevsimsellik göstermez. Adenovirüs genellikle solunum yollarını ve bağırsak sistemini enfekte eden bir virüstür. Adenovirüs enfeksiyonu genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlarla kendini gösterir.
Adenovirus belirtileri neler?
Hafif veya şiddetli hastalılara neden olabilen adenovirüs enfeksiyonları genel olarak soğuk algınlığı, kırmızı göz, zatürre ve akut bronşit gibi rahatsızlıklarla kendisini belli ediyor.
Boğaz ağrısı
Şiddetli öksürük
Nefes almada güçlük
Burun akıntısı
Gözde tahriş
Ateş
İshal
Kusma
Karında hassasiyet ve şişme
Adenovirus nasıl bulaşır?
Adenovirüsün en önemli bulaşma yolu hasta kişi ile temas sonrası yıkanmadan ellerle ağız çevresi ve göz çevresine dokunmaktır. Adenovirüs enfeksiyonunun en başta gelen bulaşma yolları şunlardır;
Hasta kişi ile dokunma veya el sıkışma gibi yakın temas
Hasta kişinin öksürme ve hapşırması
Enfekte bir nesneye veya yüzeye dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağza, buruna veya gözlere dokunmak
Adenovirüsler bazen enfekte bir hastanın dışkısı yoluyla da bulaşabilir
Yeterli miktarda temizliği yapılmayan yüzme havuzları gibi su yoluyla bulaşabilir
Adenovirus nasıl tedavi edilir?
Adenovirüs enfeksiyonları için özel bir tedavi yoktur. Edenovirüs enfeksiyonlarının çoğu hafif semptomlara neden oluğu için bazen hiç tedavi de gerektirmeyebilir. Adenovirüs enfeksiyonlarını aşısı vardır. Akciğer hastalığı olan hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin aşı olması virüslere yakalanma riskini en aza indirmektedir. Edenovirüs enfeksiyonları dokunma ve temas yolu ile temizlenmeyen ellerle yüz ve çevresine dokunmayla kişiden kişiye bulaşabilen bir virüs tipidir.