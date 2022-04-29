Adenovirus nedir? Adenovirus belirtileri neler nasıl bulaşır?

İnsan adenovirüsleri genellikle gözleri veya üst ya da alt solunum yollarını etkileyen bir virüstür. İnsanları enfekte ettiği bilinen 88 tip adenovirüs vardır. Yıl boyunca dolaşan bu virüsler grip virüsleri gibi güçlü bir mevsimsellik göstermez. Adenovirüs genellikle solunum yollarını ve bağırsak sistemini enfekte eden bir virüstür. Adenovirüs enfeksiyonu genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlarla kendini gösterir.

Adenovirus belirtileri neler?

Hafif veya şiddetli hastalılara neden olabilen adenovirüs enfeksiyonları genel olarak soğuk algınlığı, kırmızı göz, zatürre ve akut bronşit gibi rahatsızlıklarla kendisini belli ediyor.

Boğaz ağrısı

Şiddetli öksürük

Nefes almada güçlük

Burun akıntısı

Gözde tahriş

Ateş

İshal

Kusma

Karında hassasiyet ve şişme

Adenovirus nasıl bulaşır?

Adenovirüsün en önemli bulaşma yolu hasta kişi ile temas sonrası yıkanmadan ellerle ağız çevresi ve göz çevresine dokunmaktır. Adenovirüs enfeksiyonunun en başta gelen bulaşma yolları şunlardır;

Hasta kişi ile dokunma veya el sıkışma gibi yakın temas

Hasta kişinin öksürme ve hapşırması

Enfekte bir nesneye veya yüzeye dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağza, buruna veya gözlere dokunmak

Adenovirüsler bazen enfekte bir hastanın dışkısı yoluyla da bulaşabilir

Yeterli miktarda temizliği yapılmayan yüzme havuzları gibi su yoluyla bulaşabilir

Adenovirus nasıl tedavi edilir?

Adenovirüs enfeksiyonları için özel bir tedavi yoktur. Edenovirüs enfeksiyonlarının çoğu hafif semptomlara neden oluğu için bazen hiç tedavi de gerektirmeyebilir. Adenovirüs enfeksiyonlarını aşısı vardır. Akciğer hastalığı olan hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin aşı olması virüslere yakalanma riskini en aza indirmektedir. Edenovirüs enfeksiyonları dokunma ve temas yolu ile temizlenmeyen ellerle yüz ve çevresine dokunmayla kişiden kişiye bulaşabilen bir virüs tipidir.