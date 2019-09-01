Adem eğitimlerine talep arttı

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamlığı’nca Çınar Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik 5 günlük Karadeniz turu düzenledi.

Kaymakamlıkça düzenlenen gezi programı ile ADEM’de çeşitli kurslardan eğitim alan kadınların ikinci grubu da Erzurum, Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Amasya illerine gezi düzenlendi. Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Aile Destek Merkezlerindeeğitim alan tüm kadınlara yönelik bu tür faaliyetleredevam edeceklerini belirtti. Kaymakam Kaya, “İlçemizdeki kadınlarımıza yönelik gezi faaliyetleri, öğretici ve eğitici tüm kurs ve programlarla kendilerine desteklerinizi sürdüreceğiz. Kursiyerlerimizin moral ve motivasyonu için düzenlediğimiz bu programın ikincisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür organizasyonları düzenlememizdeki en büyük hedefimiz ilçemizde bulunan kadınlarımızın kültür ve eğitim seviyelerini yükselterek, hayatlarındaki kalite artışına katkı sağlamaktır” dedi.

ADEM eğitimlerinden tel kırma kursundan eğitim alan kursiyer Fatma Avcı, Kaymakamlığın kendilerine vermiş olduğu bu fırsattan dolayı teşekkür ederek, Eğitimlerini aldıklarını ve kendileri için bir ödül olan bu gezi sayesinde hiç görmedikleri yerleri gördüklerini ifade etti.