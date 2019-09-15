Adebayor ilk golünü attı İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor ikinci maçında ilk golünü attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor ikinci maçında ilk golünü attı.

2-2 biten Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında takımının ilk golünü atan Emmanuel Adebayor, kendisinin de bu sezon ki ilk golünü attı.

Sahaya takım kaptanı olarak çıkan tecrübeli golcü oyuncu Emmanuel Adebayor, ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisi kazandı.

Sarı-Kırmızılı forma ile ikinci resmi karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor penaltıdan attığı golle skora denge getirmişti.

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