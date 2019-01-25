Adebayor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Başakşehir'den açıklama geldi
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksal Gümüşdağ, ismi Fenerbahçe ile anılan Emmanuel Adebayor hakkında konuştu.25 Ocak 2019 Cuma 22:45
Kadrosundaki santrforlar Islam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarını sürdürüyor.
Gündeme gelen Başakşehir'in Togolu santrforu Emmanuel Adebayor için ise Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
TRT Spor' a konuşan Başakşehir Başkanı, "Adebayor'un başka kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor," ifadelerini kullandı
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