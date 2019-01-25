Adebayor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Başakşehir'den açıklama geldi Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksal Gümüşdağ, ismi Fenerbahçe ile anılan Emmanuel Adebayor hakkında konuştu.

Kadrosundaki santrforlar Islam Slimani, Michael Frey ve Roberto Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen Başakşehir'in Togolu santrforu Emmanuel Adebayor için ise Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. TRT Spor' a konuşan Başakşehir Başkanı, "Adebayor'un başka kulübe gitmesi taraftarı değiliz. Fenerbahçe'den teklif almadık ama yurt dışından teklifler geliyor," ifadelerini kullandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.