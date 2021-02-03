Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AKS 2021 ne zaman yapılacak? Adaylık Kaldırma sınavı için tarih belli oldu mu?

Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 ne zaman yapılacak?

Her yıl Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma (AKS) sınavı bu yıl ne zaman yapılacak sorusu, aday öğretmenlerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. MEB henüz 2021 AKS başvuru tarihi için bir açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı AKS 2021 sınavının ne zaman yapılacağına dair açıklama yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz.

Adaylık Kaldırma Sınavı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.