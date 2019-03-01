Adaylığı düşürülünce eşini aday yaptı

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde Demokrat Parti’den (DP) Belediye Başkan Adayı olan Kadir Altunköse’nin adaylığı, İlçe Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Bunun üzerine eşi Serpil Altunköse belediye başkan adayı olurken, Kadir Altunköse ise fahri başkan ve danışman olarak eşine destek olacağını açıkladı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Demokrat Parti’den (DP) İmamoğlu Belediye Başkan Adayı olan Kadir Altunköse’nin adaylığı, sabıka kaydı nedeniyle geçtiğimiz hafta düşürüldü. 22 Şubat Cuma günü saat 10.00 sıralarında İmamoğlu Belediyesi’nden yapılan anonsla İmamoğlu belediye başkan adayları duyuruldu. Duyurulan belediye başkan adaylarının arasında DP İmamoğlu Belediye Başkan Adayı olarak Kadir Altunköse de yer alıyordu. Ancak daha sonra İlçe Seçim Kurulu’nun toplanmasıyla saat 15.00 sıralarında Altunköse’nin aday olamayacağı yönünde karar alındı. Altunköse, rakip belediye başkan adaylarının, seçimi kendisinin kazanmasından çekindikleri için böyle bir karar alınması yönünde çalışma yürüttüğünü iddia etti.

Daha sonra Demokrat Parti İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kadir Altunköse, seçim ofisi önünde toplanan kalabalığın gözyaşlarıyla kendisinden bir çare bulmasını istediklerini belirtti. Altunköse de hemen yanında oturan eşi Serpil Altunköse’nin elini havaya kaldırarak, "Arslanı yasaklarlarsa işte ’dişi aslan’ burada" diyerek, eşinin aday olduğunu ilan etti. Daha sonra partisine müracaat yapan Serpil Altunköse, DP’nin İmamoğlu Belediye Başkan Adayı, eşi Kadir Altunköse ise ’fahri başkan’ olarak seçime girmiş oldu.

Yaptığı başvuruyla 31 Mart Yerel Seçimleri’nde DP’den İmamoğlu Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Kadir Altunköse, hiçbir yüz kızartıcı suçu ya da siyasi yasağı olmamasına rağmen, rakip partililerin propagandaları sonucu adaylığının düşürüldüğünü iddia etti. Adaylığının nasıl düşürüldüğünü anlatan Altunköse, "22 Şubat Cuma günü listeler anons edildi. Ancak öğleden sonra rakip partililer beni resmen ön seçime tabii tutarak, İlçe Seçim Kurulu kararıyla adaylığımı engellediler. Bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu olayın yaşanmasının ardından seçim ofisimize gelen vatandaşlarımız, ’Kadir başkan, ne olur bir çare bul’ diyerek feryatlar ettiler. Ben de onların desteğini arkama alarak yanımda ağlamakta olan eşimin elini havaya kaldırıp, onun adaylığını ilan ettim. Böylelikle devletimin, milletimin yanında olarak eşimle birlikte seçimlere girme kararı aldım" diye konuştu.

Altunköse, sabıka kaydının alkollü eğlence mekanı sahipleriyle tartışmasından kaynaklı olduğunu iddia ederek, "Benim hiçbir yüz kızartıcı suçum yok. İmamoğlu için böyle bir sabıkaya sahibim ve bundan da gurur duyuyorum. 10 yıl boyunca belediye başkanı olarak bu ilçeye hizmet ettim. En ufak bir yolsuzluk ve haksızlık söz konusu olmadı. Devletimin her zaman yanında oldum" ifadelerini kullandı.

Eşi Serpil Altunköse’nin de başarılı olacağına inandığını dile getiren Altunköse, "Eşimi halk da çok destekliyor. O belediye başkanı olacak. Ben de fahri başkan ve gönüllü danışmanlık hizmeti vereceğim. Eşim siyasete yabancı biri değil ama belediyecilikteki acemiliklerini ben telafi edeceğim. Ona bu konuda yardımcı olacağım" dedi.