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Adaylığı açıklandı cumaya gitti!

CHP'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanan İnce, sağ kesimden sempati toplamak için ilk iş cuma namazı kılmaya gitti.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:18
Adaylığı açıklandı cumaya gitti!

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti.

NAMAZA GİTTİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti.
İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada konuşacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 13:18
  1. Yalova
  2. chp
  3. Muharrem İnce
  4. cuma namazı

YORUM YAZ

  • AliAli34 dk önce
    Namaz bir kesime ait değildir.ne güzel işte...Biz de feministlere şirin görünüyoruz dımı
  • SivaslıSivaslı48 dk önce
    Aday olmakla imana geliniyorsa, CHP’nin tamamını aday gösterelim.
  • mehmetmehmet55 dk önce
    ayık gezmeyen adam cumaya 50 gün sonra gider
  • Demedi DemeyinDemedi Demeyin47 dk önce
    Bu adam fetöcü değil,Fetöculerin asil adayı Meral,Bu adama seçimlere yakın suikas duzenliyecekler ve suçu hükümete yıkıp oyların Merale yönelmesini sagliyacaklar,bu adamın seçilmesi Fetonun pek işine gelmez...aynı zamanda CHP de bundan kurtulmus olacak,özellikle korunmalı...
  • GakkoşGakkoş52 dk önce
    Buna"MÜNAFIK"lık derler, "Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol"
  • KARAKURTKARAKURT28 dk önce
    inanmadığına çıkarları için inananlara MÜNAFIK derler
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