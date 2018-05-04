Adaylığı açıklandı cumaya gitti!

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti.



NAMAZA GİTTİ



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti.

İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada konuşacak.