Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
CHP'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanan İnce, sağ kesimden sempati toplamak için ilk iş cuma namazı kılmaya gitti.04 Mayıs 2018 Cuma 13:18
Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi seçti.
NAMAZA GİTTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün adaylık açıklamasının ardından cuma namazı kılmak üzere Hacı Bayram Camii'ne gitti.
İnce cuma namazının ardından Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada konuşacak.
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