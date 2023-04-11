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Gündem Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama
Gündem

Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-11 13:34:00 -
Aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama

AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için tam beş seçimdir adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses, yine aradığını bulamadı. Tatlıses, bunun üzerine kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

AK Parti, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu. Daha önce dört kez AK Parti’den aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses de Urfa milletvekili aday adayı olarak yeniden başvuruda bulunmuştu.

14 kişilik Urfa listesinde yok

Ancak AK Parti’nin milletvekili aday listesinde Urfa’dan 14 kişi yer alırken, Tatlıses listede yer bulamadı. İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Benim meselem Sayın Erdoğan!

"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem Sayın Erdoğan! Gerisi tegoti çıgoti. (Kim dedi, ne dedi)"

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