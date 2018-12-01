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Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Selçuk Ernak dönemi sona erdi

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:39
Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Selçuk Ernak dönemi sona erdi


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da başantrenör Selçuk Ernak ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2016-2017 sezonundan bu yana kulübümüzün başantrenörlük görevini üstlenen, takımımızla TBL şampiyonluğu, BSL Türkiye Kupası, BSL play-off serisi ve Avrupa kupası heyecanlarını yaşatan Sayın Selçuk Ernak ile bugünden itibaren karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza bugüne kadar göstermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz."


- Selçuk Ernak'tan veda mesajı


Başantenör Selçuk Ernak, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

Ernak, mesajında, "Uzun zamandır içinde bulunduğumuz finansal zorluklarla ilgili bir yardımda bulunabilmek ve kulübümüzün küçülerek sürdürülebilirlik savaşı verebilmesinin önünü açmak adına, yönetimimizle karşılıklı anlaşarak başantrenörlük görevimden, gelecekteki haklarımdan feragat ederek ayrılma kararı vermiş bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:39
  1. açıklama
  2. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  3. Başantenör Selçuk Ernak
  4. veda
  5. Yollar ayrıldı

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