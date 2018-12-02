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Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Ozan Bulkaz dönemi

02 Aralık 2018 Pazar 14:27
Adatıp Sakarya Büyükşehir'de Ozan Bulkaz dönemi

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da başantrenörlüğe Ozan Bulkaz getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımızın yeni başantrenörü Ozan Bulkaz! Daha önce ligimiz ekiplerinden Uşak Sportif ve Trabzonspor takımlarını çalıştıran Ozan Bulkaz, bu sezon daha güçlü olmak için bizimle!"

Sakarya ekibi, Ozan Bulkaz yönetiminde ilk maçına, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında 5 Aralık Çarşamba günü evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında çıkacak.

Takımda, 2016-2017 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Selçuk Ernak ile dün karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 14:27
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Ozan Bulkaz
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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