Adan'dan canlı yayın öncesi buluşmaya tepki!

Binali Yıldırım'ın 'Yüz yüze görüşme felakettir' ifadeleri ile tepki gösterdiği CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile moderatörİsmail Küçükkaya'nın görüşmesine MHP'li Celal Adan da tepki gösterdi.

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın moderatörü İsmail Küçükkaya'nın canlı yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde bir araya geldiği iddia edilmiş. Taraflar da görüştüklerini kabul etmişti. Yıldırım'ın "Gayriahlaki" olarak nitelediği buluşmaya TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan da tepki gösterdi.

Küçükkaya taraftır

TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan skandal görüşme için, “Küçükkaya ile CHP adayının ortak yayından önce buluşması normaldir. Küçükkaya taraftır. Hem Küçükkaya hem de Fox TV partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor.” ifadesini kullandı.