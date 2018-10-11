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Adana'ya inen Suudi Arabistan'a ait kargo uçağından çıkanlar...

Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:01
Adana'ya inen Suudi Arabistan'a ait kargo uçağından çıkanlar...

Adana polisi, Suudi Arabistan'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında uçakta arama kararı aldı.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, dün Adana Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.

 KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:01
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