0553 313 94 23

Adanaspor'un Bolu kampı

- Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın:- "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur"

30 Temmuz 2019 Salı 11:48
Adanaspor'un Bolu kampı


BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur." dedi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana ekibi, teknik direktör Eyüp Arın ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanını kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı.

Teknik direktör Arın, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Adana'da, ikinci etabını Bolu'nun Abant bölgesinde ve üçüncü etabı da yine Bolu'nun Karacasu beldesinde yaptıklarını söyledi.

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde, çalışmaların her geçen gün ağırlaştığını belirten Arın, takım olma konusunda da mesafe katettiklerini, iyi bir birliktelik yaşadıklarını, önemli adımlar attıklarını, oyuncuların istekli ve arzulu olduğunu anlattı.

Transfer konusuna da değinen Arın, "Transfer konusunda bütçemizi ve takımın dengesini bozmayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Düşündüğümüz iki mevkiye transfer var. Görüştüğümüz oyuncular yerli ve yabancı. Bizim bütçemize hangisi uygunsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Onları da tamamladığımızda iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Arın, mücadeleci, çok koşan, seyir sevki yüksek, camiayı umutlandıracak, birlik ve beraberliği sağlayacak bir oyuncu grubu kurmaya çalıştıklarını, iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Her sezonun yeni bir umutla başladığına işaret eden Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur. Adanaspor, gerçekten çok büyük bir camiadır ve Avrupa kupalarında oynamış bir takımdır. Biz yine hedef doğrultusunda bir plan çiziyoruz. Bunun için başlangıç bölümümüz çok önemli. Lige başlarken bu doğrultuda başlarsak inşallah ligi de iyi götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:48
  1. adanaspor
  2. Bolu
  3. Karacasu
  4. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da uçurtma şenliği
    1. Yüksekova’da uçurtma şenliği
    2. Almanya'da "tüketici güveni" son 26..
    3. Bağcılar’dageri dönüşüm çalışmaları..
    4. Yeni kral tacını giydi
    5. Cumhuriyet ‘yazar’ı Kongar, terör..
    6. Bayram öncesinde bakır kazan ve..
    7. Eski belediye başkanından şok iddia!..
    8. İran ve BAE'den 6 yıl aradan sonra..
    9. Çocuklarını göremediğini söyleyen baba..
    10. Kadınlar plajına aktarmasız ulaşım
    11. Adana’daki 4 milyon 795 Euroluk..
    12. İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yelken..
    13. Çalışmayan motosikleti çalıştırma..
    14. Ankaralı kadınlar Hakkari’de misket..
    15. Akseki’nin Taşlıca yolu genişletiliyor
    16. Brezilya fönü zararlı mıdır?
    17. Lapseki’de "Sokakta Sinema Var"
    18. Çin'in vitrini: Şanghay
    19. (Özel haber) Yeni Malatyaspor tur için..
    20. Coca-Cola İçecek geçen yıl 152 proje..
    21. Erciş’te PKK/KCK terör örgütüne ait..
    22. "İstanbul'un metroya çok ihtiyacı var"
    23. Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası'na..
    24. Atıl fabrika’Şehir AVM’ oldu
    25. Kütahya’da müzikle tedavi
    26. Ataşehir’de trafikte terör estiren..
    27. Çukurova Basketbol'da transfer
    28. Eskişehir’de ’huzur’ uygulaması
    29. Vali Köşger; “Aydın’ın jeotermal..
    30. Terenin yararları nelerdir?
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması