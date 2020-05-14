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Spor

Adanaspor'dan, Beşiktaş ve Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:54:47 -
Adanaspor'dan, Beşiktaş ve Erzurumspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları ile Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'un 4'ü futbolcu 11 personeli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından Beşiktaş Kulübü için yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dilerlerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullandı.

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor için "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği mesajda da "Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

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