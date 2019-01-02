ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da, ikinci yarı hazırlıkları başladı.

Turuncu-beyazlılar ikinci yarı çalışmaları için Adana’da toplandı. Osman Yereşen Tesisleri’nde antrenman öncesi Teknik Direktör Coşkun Demirbakan oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Futbolcular daha sonra koşu ve esneme çalışmasıyla ilk günü tamamladı.

Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.