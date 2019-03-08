0553 313 94 23

Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor

Spor Toto 1.

08 Mart 2019 Cuma 12:52
Adanaspor yarın Balıkesir’e gidiyor

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir’e hareket edecek.


Turuncu-beyazlılar bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 10 Mart Pazar günü saat 16.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok - Adanaspor karşılaşmasını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.


Adanaspor, 9 Ocak Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BARO Başkanı Azade Ay’dan Kadınlar Günü mesajı
    1. BARO Başkanı Azade Ay’dan Kadınlar..
    2. Bakan Akar'ın eşinden Anıtkabir'e..
    3. Macaristan Başbakanı, Fidesz’in..
    4. Galatasaray taktik çalıştı
    5. Hatay'da kadın şoförler direksiyon..
    6. "Fildişi Sahili Türk ihracatçıları..
    7. Kadınlar Günü’ne özel klip
    8. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
    9. Tek Pota’da kuralar çekildi
    10. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    11. Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje
    12. Türkiye Ermenileri Patriği hayatını..
    13. Elazığ’da öğrencilerle deprem ve..
    14. Hindistan savaş uçağı düştü!
    15. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    16. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    17. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    18. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    19. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    20. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    21. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    22. Gençlik Merkezine gece denetimi
    23. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    24. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    25. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    26. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    27. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    28. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    29. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    30. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir