Adanaspor Altayspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor Altayspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Peki, Adanaspor Altayspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig 6. hafta maçında Adanaspor Altay karşı karşıya geldi. İşte, Adanaspor Altay maçının detayları... MAÇ SONUCU: 3-3 Mücadeleye iki ekip de hızlı başladı. 11. dakikada Eze ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0 17. dakikada Altay, Paixao ile skora denge getirdi: 1-1 36. dakikada ev sahibi Renan Diniz ile bir kez daha öne geçti: 2-1 İlk yarının skorunu ise 45. dakikada Putsila ilan etti: 2-2 68. dakikada Veli Kızılkaya Adanaspor'u bir kez daha öne geçirdi: 3-2 Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Paixao kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti: 3-3

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