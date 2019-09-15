Adanaspor Adana Demir derbisi kaç kaç bitti? TFF 1. Lig bu akşam bir derbiye tanıklık etti. Ligin 4. haftasında oynanan Adanaspor Adana Demir maçı futbolseverlerin ilgisini çekti. Peki, Adanaspor Adana Demir maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig bu akşam bir derbiye tanıklık etti. Ligin 4. haftasında oynanan Adanaspor Adana Demir maçı futbolseverlerin ilgisini çekti. Peki, Adanaspor Adana Demir maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor Adana Demir derbisi oynandı. İşte, Adanaspor Adana Demir derbisinin tüm detayları... MAÇ SONUCU: 0-0 MAÇTAN DAKİKALAR 1. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen’in yerden şutunda top, kaleciden sekti. Seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Samed’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 40. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Volkan Şen’in pasında Sinan’ın gelişine şutu kaleyi bulmadı. 73. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan’ın ortasında kimsenin dokunamadığı topu önünde bulan Samed’in kötü vuruşunda top auta çıktı. 82. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gladky, pasını Samed’e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu sonuçsuz kaldı. Adanaspor Adana Demirspor Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Enes Akyol, Renan Diniz, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 36 Okan Kurt), Eren Keleş (Dk. 71 Furkan Özçal), Arabidze (Dk. 62 Serhat Tunç), Bagayoko, Eze Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Vedat Bora (Dk. 60 Aosman), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya (Dk. 83 Stokes), Volkan Şen (Dk. 72 Gladky) Kırmızı kart: Dk. 58 Serdar Bingöl (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 45 Veli Kızılkaya, Dk. 87 Furkan Özçal (Adanaspor), Dk. 53 Adil Demirbağ, Dk. 77 Semih Güler, 90+3 Tevfik Altındağ (Adana Demirspor)

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