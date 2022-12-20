  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli
Yerel

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 23:57:00 -
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık 2022 çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri ise idari izinli sayılacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23