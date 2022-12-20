Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık 2022 çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri ise idari izinli sayılacaktır” denildi.