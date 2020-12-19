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Aktüel Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu
Aktüel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 08:10:50 -
Adana'nın Ceyhan ilçesinde rüşvet operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.

Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

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