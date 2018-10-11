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Adanalı hırsız, iş yeri sahibinin uyumasını fırsat bildi

Adana'da, 'hırsızlık' suçundan sabıkası kabarık olan bulunan Bayram T., girdiği iş yerinin sahibinin uyuduğunu görünce masanın üzerindeki cep telefonunu çaldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:39
Adanalı hırsız, iş yeri sahibinin uyumasını fırsat bildi

Adana'da, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T. (29), girdiği iş yerinin sahibinin uyuduğunu görünce masanın üzerindeki cep telefonunu çaldı

Olay, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. 'Hırsızlık'tan çok sayıda sabıkası olan Bayram T., iddiaya göre, iş yerine girip, içeriyi kontrol etti. İş yeri sahibi Mustafa U.'nun uyuduğunu gören Bayram T., masanın üzerinde duran cep telefonunu çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Uyandığında fark etti

Uyandığında telefonunun masada olmadığını fark eden ve kamera kayıtlarını inceleyen Mustafa U., hırsızlık olayını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelip, görüntüleri izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçan Bayram T.'yi kısa sürede yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan Bayram T.'nin, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Bayram T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:39
  1. Adana
  2. Seyhan
  3. hırsızlık

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