Adana'dan sonra CHP'li Kırklareli Belediyesi'nde de aynı rezalet! Vatandaşa 'Cumhuriyet' dayatması
CHP'li Zeydan Karalar'dan sonra, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun da halka bedava Cumhuriyet gazetesi dağıttığı ortaya çıktı.
CHP 22. ve 24. Dönem Kırklareli Milletvekili, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun belediye binasını gazete bayiine çevirdiği ortaya çıktı.
Belediye başkanlığı binası önünde vatandaşlara Cumhuriyet gazetesi dağıttığı öğrenilen Kesimoğlu'nun, zabıta ekiplerine de kentin çeşitli noktalarında gazete dağıttırdığı öğrenildi.
İttifak ortakları İYİ Parti'nin desteğiyle başkan seçilen Kesimoğlu'nun, kentteki diğer seçmenleri hiçe sayarak Cumhuriyet gazetesi dayatmasına tepki yağdı.
2020 yılında CHP'li Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin de şehirdeki bazı camilerde gece gündüz İslam'a küfreden Cumhuriyet gazetesini dağıttıkları ortaya çıkmıştı.
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