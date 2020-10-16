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Aktüel Adana'dan Ankara'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon
Aktüel

Adana'dan Ankara'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon

Drone ile takip edilerek Ankara girişinde 3 tabanca ile yakalanan 6 şüpheliye yönelik operasyon anları kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:57:16 -
Adana'dan Ankara'ya silah getiren suç örgütü üyelerine operasyon

ANKARA (AA) - Adana'daki bir suç örgütü üyelerince Ankara'daki bir başka örgüte getirilen silahlar polisin operasyonuyla ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'daki bir suç örgütü üyelerinin, Ankara'daki bir gruba sattığı silahları teslim etmek için yola çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Gölbaşı ilçesindeki yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada Adana’dan gelen 2 otomobili belirledi.

Otomobillerde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlılara yönelik operasyonunda yaşanan sıcak dakikalar kameralara yansıdı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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