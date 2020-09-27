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Aktüel Adana'daki yangında yaralanan köpek tedavi edildi
Aktüel

Adana'daki yangında yaralanan köpek tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:44:13 -
Adana'daki yangında yaralanan köpek tedavi edildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınında yaralanan köpek, bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangında Çamlarca Mahallesi'nde belediye ekiplerince vücudunun çeşitli bölgelerinde üçüncü ve dördüncü derecede yanık olan 3 yaşındaki köpek bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan köpek, bir aylık sürenin ardından iyileşerek sahibi Hüseyin Polat'a teslim edildi.

Hüseyin Polat, kötü durumdaki "Minnoş" isimli köpeğinin sağlığına kavuşmasında destek olanlara teşekkür etti.

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