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Aktüel

Adana'daki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:04:26 -
Adana'daki PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polis, firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülenlere yönelik çalışma başlatmış, 14 Haziran'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalanmıştı.

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