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Yerel Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-23 19:56:00 -
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, etrafı çevrilerek kontrol altına alındı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde orman kulesi Aktepe mevkiinde ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 2 uçak, 50 arazöz, 30 su tankı, iş makineleri ve yüzlerce personel sevk edildi.

15 hektar büyüklüğünde alan yandı

Ekiplerin, yoğun müdahalesi sonucu yangın, etrafı çevrilerek kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan alanın ise ortalama 15 hektar büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

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