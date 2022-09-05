Adana'da omuz atma kavgası! Yüzde elli zihinsel engelli vatandaş öldürüldü..

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Şakir, Mithat ve Cahit Arın kardeşler, sokakta yürürken 24 yaşındaki Ali Yalçın ile çarpıştı.

Telefonu yere düşen Yalçın’ın, "Bana nasıl omuz atarsın" demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın’ın arkadaşları Akın Emerci (25) ile Kerem Y.’nin (27) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Yalçın ile Emerci’nin darbettiği yüzde 50 zihinsel engelli Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos günü doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, "Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yalçın ile Akın Emerci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.