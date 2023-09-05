Adana’daki aile katliamında ölü sayısı 4’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Burak Yalçınkaya (29), annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya (6) çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı.

Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yağmur Yalçınkaya 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Başından vurulan ve hastanede tedavisi süren Elif Yalçınkaya da tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen küçük kızın cenazesinin işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Elif'in ölümüyle olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaralı Hacer ve Esra Yalçınkaya'nın ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.